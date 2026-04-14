إیران: صادرات النفط خلال مارس وأبریل "مطمئنة"

وأوضح باك نجاد في اجتماع حكومي، أن العاملين في قطاع النفط واصلوا أداء مهامهم خلال الحرب، وأن الفرق التشغيلية في الشركات الرئيسية التابعة للوزارة لعبت دوراً أساسياً في الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن منشآت النفط، بما في ذلك جزيرة خرج، واصلت عملها دون انقطاع، ما حال دون توقف صادرات النفط الإيرانية حتى ليوم واحد، وفق تأكيده.

وأضاف الوزير الإيراني أن الموارد المتأتية من مبيعات النفط سيتم توجيه جزء منها لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، مع التأكيد على ضرورة إدارة هذه الموارد بكفاءة وفق أولويات محددة.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق، أن صادرات النفط الإيرانية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال مارس آذار الماضي رغم الظروف المرتبطة بالحرب، لتصل إلى نحو 1.7 مليون برميل يومياً.

