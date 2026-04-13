انطلاق أنشطة الترانزیت رسمیا بین باکستان وإیران

وافادت وسائل إعلام باكستانية، فقد تم نقل الشحنة الأولى التي تضمنت لحوما مجمدة عبر شاحنات مبردة الى طشقند عاصمة أوزبكستان.

وبهذه الخطوة، بدأت الأنشطة التجارية رسميا عبر ممر العبور (الترانزيت) الباكستاني الإيراني، وتم إرسال أول شحنة صادرات من باكستان.

و صرح "ثناء الله أبرو"، مدير جمارك الترانزيت الباكستانية، لصحيفة إكسبرس تريبيون، أن الشحنة الأولى والتي تضمنت لحوما مجمدة، قد تم نقلها عبر شاحنات مبردة الى طشقند عاصمة أوزبكستان.

وأضاف أنه بموجب هذا الممر، سيتم إرسال الشحنات الباكستانية عبر ميناء غوادر وإيران الى دول آسيا الوسطى.

وأشار المسؤول الباكستاني الى أن تشغيل هذا الممر لن يؤدي فقط إلى تسريع النمو الاقتصادي لباكستان، بل سيزيد أيضا من حجم حركة المرور في موانئ البلاد.

يذكر أن الأنشطة التجارية على الحدود المشتركة بين إيران وباكستان استمرت على الرغم من ظروف الحرب في أيام العدوان الصهيو-امريكي.

وفي وقت سابق، كان سفير باكستان في طهران قد أشاد بالحكومة الإيرانية لتسهيلها التجارة الثنائية والأنشطة العابرة للحدود على الرغم من الظروف الصعبة في المنطقة، مؤكدا التزام إسلام آباد بمواصلة التعاون مع طهران.

