طهران.. رسوم عبور مضيق هرمز يجب دفعها بالريال الإيراني

وأضاف: "اليوم تقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب أقوى 4 قوى في العالم، وقد مُنيت السفن الأمريكية الضخمة بالهزيمة أمام كرامة شعبنا".

وتابع: "أيد 250 نائبا في مجلس الشورى خطة مضيق هرمز الذي يعبر منه 20% من نفط العالم و35% من غازه ويقع بالكامل تحت سيطرتنا، ويجب دفع رسوم عبوره بالريال الإيراني. ووفقا لصيغة القيادة فإن هذا الممر الاستراتيجي غير قابل للتفاوض تحت أي ظرف".

وكشف أن صادرات النفط الإيرانية تجاوزت 1.6 مليون برميل يوميا رغم العقوبات، وختم بالقول: "أصبح نفط بلادنا اليوم عمليا محصنا من العقوبات".

