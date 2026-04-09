النفط یرتفع والذهب یستقر مع ترقب تطورات الهدنة

وارتفع خام برنت 3.67% إلى 98.23 دولارا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.46% إلى 97.68 دولارا للبرميل.

كان الخامان القياسيان هبطا إلى ما دون 100 دولار للبرميل في جلسة أمس، وسجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض له منذ أبريل/نيسان 2020، بعدما راهنت السوق على أن وقف إطلاق النار سيفتح الطريق أمام إعادة تشغيل الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يربط إمدادات منتجي في منطقة الخليج الفارسي مثل العراق والسعودية والكويت وقطر بالأسواق العالمية، ويمر عبره عادة نحو 20% من إمدادات النفط.

لكن هذا التفاؤل ظل محدودا، مع بقاء الشكوك قائمة حيال تثبيت الهدنة، خاصة بعد مواصلة إسرائيل هجومها على لبنان أمس الأربعاء، وهو ما دفع إيران إلى القول إنه سيكون من "غير المنطقي" المضي قدما في المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاق سلام دائم.

