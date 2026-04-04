الهند تشتري نفطا إيرانيا للمرة الأولى منذ 2019 وسط اضطرابات الإمدادات عبر هرمز

وقالت الوزارة على منصة "إكس": "وسط اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، قامت المصافي الهندية بتأمين احتياجاتها من النفط الخام، بما في ذلك من إيران؛ ولا توجد عقبات في الدفع لاستيراد النفط الخام الإيراني".

يأتي هذا بعد أن رفعت الولايات المتحدة مؤقتا الشهر الماضي العقوبات عن النفط الإيراني والمنتجات المكررة، في محاولة لتخفيف نقص الإمدادات العالمية الناجم عن إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب.

وأكدت الوزارة أن الهند قامت بتأمين جميع احتياجاتها من النفط الخام للأشهر القادمة، مشيرة إلى أن الشركات تتمتع بمرونة كاملة في الحصول على النفط من مصادر مختلفة بناء على اعتبارات تجارية.

كما كشفت الوزارة عن شراء الهند 44 ألف طن متري من غاز البترول المسال الإيراني، المحمل على ناقلة خاضعة للعقوبات، والتي رست في ميناء مانجالور الغربي يوم الأربعاء وتقوم بتفريغ الوقود.

تأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم السادس والثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وإغلاق فعلي لمضيق هرمز، مما أثر على سلاسل الإمداد العالمية.

وتعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وقد تضررت بشدة من اضطرابات الإمدادات.

