إیران ترفع صادرات النفط وتؤکد جاهزیتها لکل السیناریوهات
أكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، موسی أحمدي، أن صادرات النفط الإيرانية تشهد زيادة رغم العدوان الصهيوامريكي على البلاد.
وأوضح أحمدي أن إيران وضعت خططاً شاملة وأجرت كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع ظروف الحرب قبل وقوعها، كما قامت بتقييم ودراسة وضع حقل بارس الجنوبي بعد تعرضه للعدوان.
وأشار إلى أن إيران مستعدة لمواجهة جميع السيناريوهات والمخاطر المحتملة، مؤكداً أن توفير الوقود مستمر في جميع أنحاء البلاد دون أي مشكلات.