قفزة "تاریخیة" في أسعار النفط برنت یلامس 116 دولاراً

وصل خام برنت القياسي إلى حوالي 115.66 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى نحو 102.56 دولارًا، مع استمرار المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية. هذه الارتفاعات تأتي في سياق أكبر زيادة شهرية في أسعار النفط منذ 1990، مدفوعة بتفاقم الحرب التي بدأت في أواخر فبراير واستفحل تأثيرها على طرق شحن الطاقة الرئيسية عالميًا.

وتسببت الحرب الصهيوامريكية على ايران في توقف شبه كامل لحركة مرور نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، ما أدت إلى تقلص حركة السفن وخفض الإمدادات المتاحة في الأسواق الدولية.

وقال محللون إن استمرار تعطل الإمدادات عبر المضائق البحرية الحيوية مثل هرمز وباب المندب سيبقي الأسعار في مستويات مرتفعة، خصوصًا إذا ما امتدت النزاعات لتشمل بنى تحتية نفطية رئيسية في المنطقة.

