مسؤول ايراني: موانئ البلاد تعمل دون توقف ولا يوجد أي خلل في تأمين السلع الأساسية

وفي إشارة إلى مرور شهر على العدوان الأمريكي والصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد عيقرلو، على ضرورة سعي الغرف التجارية لتوجيه مسارات التبادل التجاري نحو الدول الحليفة وغير المعادية لإيران، وعلى القطاع الخاص أن يكون سباقا في هذا المسار.

وشدد على أنه لضمان استمرار التجارة، يجب أن تكون جميع الطرق مفتوحة والحدود نشطة على مدار الساعة لتقليل العقبات في نقاط الدخول إلى البلاد، موضحا: أننا شهدنا في هذه الأيام نشاطا مستمرا للسائقين وأصحاب الشاحنات لضمان عدم حدوث أي مشكلة في تأمين وتوزيع السلع في مختلف مناطق البلاد.

وذكر أن الحكومة بادرت لتحقيق هذا الأمر عبر إصدار قرار يسمح بدخول السلع الأساسية دون الحاجة لتسجيل الطلبات أو تخصيص العملة الصعبة وما إلى ذلك، ومن المتوقع أن يدخل التجار ورجال الأعمال الساحة بقوة أكبر، خاصة في مجال تأمين السلع الأساسية.

وأكد عيقرلو على ضرورة إلغاء اللوائح الزائدة لتسهيل التجارة، مشيرا إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا بقوله: منذ بداية تلك الحرب، ألغت الحكومة الروسية جميع لوائح وقت السلم، ويتوقع منا أن نتصرف بنفس الطريقة في ظروف الحرب.

وأضاف: حتى السماح بنظام 'كولبري' (نقل البضائع عبر الحدود الجبلية) واستيراد السلع بهذه الطريقة سيكون مساعدا. نحن مدينون بأمن البلاد لسكان المناطق الحدودية، واليوم يجب علينا تسهيل دخول السلع الأساسية عبر أساليب ترفع من معنوياتهم وتضمن وصول الوقود إليهم.

وأوضح أنه في الظروف الحالية، نشهد تعاونا بين الجمارك ومؤسسة النقل والطرق والمنافذ الحدودية لتسهيل الأمور التجارية، خاصة في مجال الاستيراد، مضيفا: طلبنا من الحكومة هو السماح بمزيد من التعاملات بين التجار والقطاع الخاص مع تركيا لتأمين أكبر قدر ممكن من السلع الأساسية.

وفي إشارة إلى فترة الدفاع المقدس (الحرب التي شنها نظام صدام البائد على ايران 1980)، قال: في ذلك الوقت، ومع إغلاق ميناء الإمام الخميني، كانت تركيا هي المسار التجاري الوحيد للبلاد، واليوم بالإضافة إلى تركيا، يمكننا إقامة تبادلات تجارية مع دول مثل أرمينيا وكازاخستان وطاجيكستان وجمهورية أذربيجان.

وشدد عيقرلو على استمرار حظر تصدير السلع التي تحتاجها البلاد بهدف التخزين خلال أيام الحرب، مضيفا: من هذه الموارد، منع تصدير الماشية، وفي المقابل تحرير استيرادها من دول مثل تركيا وأرمينيا لتأمين الاحتياطيات البروتينية للبلاد.

