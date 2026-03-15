الاستقرار الاقتصادي في ظل الحرب.. نمو صادرات المناطق الحرة بنسبة 14%

ووفقًا لتقرير صادر عن أمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في ايران، فإن أداء المؤشرات الاقتصادية للمناطق التجارية ـ الصناعية الحرة خلال السنة (الشمسية) الموشكة على نهايتها، يُظهر نموًا ملفتا في مجال الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة في قيمة الإنتاج ومنحى تصاعديًا في الصادرات، مما يعكس تحسن الأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق.

وبحسب التقرير، بلغ حجم الاستثمار المحلي المستقطَب في المناطق الحرة خلال الأشهر الإحدى عشرة من هذا العام الجارية، 8,479,795 مليار ريال، أي ارتفاعا بنسبة 125% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بجل حجم الاستثمار المحلي المحقق 1,869,342 مليار ريال بزيادة وقدرها 36%.

أما في مجال الاستثمارات الأجنبية، فقد سجّلت المناطق الحرة الايرانية أداءً لافتًا؛ إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية المستقطبة 1.025 مليون دولار بزيادة 531% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغت صادرات المناطق الحرة في الأشهر الإحدى عشرة الماضية من عام 1404 (وفق التقويم الإيراني) نحو 1,322 مليون دولار، أي بزيادة 14% عن العام السابق.

كما سجلت قيمة الإنتاج في المناطق الحرة خلال هذه الفترة أكثر من 4,269,656 مليار ريال، مما يشير الى نموً بواقع 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يدل على تحقيق الأهداف الإنتاجية في هذه المناطق على نحوٍ مرضٍ؛ رغم التحديات والضغوط والعقوبات، وايضا الحرب العدوانية الصهيو- امريكية الاخيرة.

endNewsMessage1