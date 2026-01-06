وزير الطاقة الإيراني: الرئيس بزشكيان يوعز بمتابعة حقوق ایران المائیة من أفغانستان

وقال "علي آبادي" للصحفيين اليوم الثلاثاء، على هامش حفل تدشين محطة طاقة بقدرة 303 ميغاواط، وبدء العمليات التنفيذية لمحطة تولید طاقة متجددة بقدرة 710 ميغاواط، وبدء العمليات التنفيذية لمشاريع تحسين الطاقة بقدرة 100 ميغاواط، بشأن متابعة ملف حقوق ایران المائیة من أفغانستان: "لإیران وتركمانستان حقوق من نهر هريرود الحدودي فی أفغانستان، لكن الدولة الجارة قامت ببناء سد سلمى على هذا النهر، لذلك يجب علينا التفاوض للحصول على الحصة المائية لايران من سد الصداقة.

وأضاف أن الرئیس "بزشکیان" أوعز إلی المسؤولين السياسيين في البلاد بأن يكونوا أكثر نشاطاً في هذا المجال.

وقال وزیر الطاقة إننا نأمل أن نتمكن هذا العام من الحصول على حقوقنا المائية، بفضل زيادة هطول الأمطار.

وصرح "علي آبادي" بأن المحادثات جارية، قائلا: لقد دعوت الجانب الأفغاني للحضور في إيران مرتين، وسأدعوهم للمرة الثالثة، ولكن في المرة القادمة سنكون مستعدين لإرسال وفد إلى هذا البلد لمتابعة القضية عن كثب وبشكل جدي.

