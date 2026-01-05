زیادة حجم الصادرات الایرانیة إلى أفغانستان

وقال "جبار علي ذاكري" اليوم الاثنين في حفل توقيع مذكرة تفاهم لتطوير النقل بالسكك الحديدية مع الشركة الأم المتخصصة في تطوير مناجم وصناعات المعادن في الشرق الأوسط (ميدكو): سيؤدي تطوير السكك الحديدية إلى خفض تكاليف إنتاج الصلب، فضلاً عن خفض التكاليف الاجتماعية مثل تلوث الهواء وزيادة سلامة النقل البري.

وأشار إلى مكانة شركة ميدكو في إنتاج الصلب في البلاد والحركة السنوية لـ 30 مليون طن من البضائع، قائلاً: هذا العام ولأول مرة، تم تصدير الحديد الإسفنجي عبر السكك الحديدية إلى أوزبكستان بالتنسيق مع منظمة تنمية التجارة، بالإضافة إلى تنسيق مسارات العربات الإيرانية على طرق تركمانستان وأوزبكستان.

وأشار إلى أنه تم اليوم فتح بوابة جديدة للصادرات إلى أفغانستان، قائلاً: منذ بداية هذا العام، تم تصدير أو عبور 450 ألف طن من المنتجات المختلفة عبر حدود شمتیغ إلى أفغانستان ومن المتوقع أن تتجاوز حركة الشحن في العام المقبل 1.5 مليون طن.

وتابع ذاكري: سيتم نقل 70 ألف طن من البضائع إلى أفغانستان عبر السكك الحديدية هذا الشهر وسيصل هذا الرقم إلى أكثر من 100 ألف طن الشهر المقبل.

وأشار إلى أن "صادرات السيراميك من يزد والصلب من شركات مختلفة، فضلاً عن عبور المنتجات البترولية من الإمارات والكويت وروسيا إلى أفغانستان تتم عبر السكك الحديدية ويمكن أن تكون هذه البوابة الجديدة إلى شرق البلاد فعالة في تطوير صادرات البلاد".

کما أشار المدیر التنفيذي لشركة السكك الحديدية إلى سعر 1400 دولار للطن من المنتجات البترولية داخل أفغانستان وقال: مع النقل بالسكك الحديدية، انخفض سعر هذه المواد الآن إلى 935 دولارًا للطن، مما يدل على فعالية النقل بالسكك الحديدية.

endNewsMessage1