وزير النفط في عسلوية لافتتاح وحدة أُعيد تأهيلها بعد القصف الصهيوني في مصفاة فجر جم

وكان في استقبال وزير النفط والوفد المرافق له عند وصوله الى عسلوية ، كل من المحافظ والنائب في مجلس الشورى الاسلامي ،حجة الإسلام الشيخ موسى أحمدي،إمام صلاة الجمعة في عسلوية، حجة الإسلام محمدي، و الرئيس التنفيذي لمنطقة بارس الاقتصادية الخاصة للطاقة سخاوت اسدي.

ووفقا لما أعلنه المسؤولون، فإنّ الهدف الرئيسي من هذه الزيارة يتمثل في افتتاح إحدى وحدات مصفاة فجر جم التي خضعت لعمليات ترميم، إضافة الى زيارة مصفاة المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي، ومراجعة سير العمل والمشاريع قيد التنفيذ في هذه المنشآت.

يذكر انه وخلال حرب الـ12 والعدوان الصهيوني على الجمهورية الاسلامية ،تضررت وحدتان من مصفاة فجر جم لأضرار بالغة. وقد تمّ بفضل جهود الخبراء المحليين، ترميم إحدى هاتين الوحدتين خلال ثلاثة أشهر، وعقب إعادة تشغيلها بنجاح، سيتمّ اليوم افتتاحها رسميا بحضور وزير النفط وبدء تشغيلها بشكل رسمي.

