"همتي" سيتولى منصب محافظ البنك المركزي الإیراني

ولفت "طباطبائي"، في تصريح له اليوم الاثنين، الى أن "رئيس الجمهورية مسعود بزشکیان وافق على استقالة محمد رضا فرزين، واختيار عبد الناصر همتي بديلًا له في منصب محافظ البنك المركزي".

وأوضح هذا المسؤول بمكتب الرئاسة الايرانية، أن "المصادقة النهائية على هذا التعيين ستتم خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده بعد غد الأربعاء، على أن تُبلّغ الإجراءات التنفيذية ذات الصلة بعد ذلك رسميًا".

ويذکر بأن "عبد الناصر همتي" كان قد تسلم حقيبة وزارة الاقتصاد والشؤون المالية في كابينة الحكومة الرابعة عشرة برئاسة بزشكيان، قبل أن يتم استجوابه واقالته من مجلس الشورى الإسلامي في شهر مارس/آذار الماضي.

