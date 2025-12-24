استئناف إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق خلال أسبوع

ونقلت وكالة «رويترز»، اليوم، عن مسؤولين في وزارة الكهرباء، قولهما إن إيران «لم تحدد موعداً لاستئناف إمدادات الغاز إلى العراق». لكن المهندس في الوزارة، علي نوري، توقع، في حديث للوكالة، استئناف الإمدادات خلال أسبوع.

وقال نوري: «توقف الإمداد بسبب زيادة الطلب لدى الجانب الإيراني، ما أدى إلى تقليص إمدادات الغاز».

وقال مسؤولون في قطاع الكهرباء إن الطلب في العراق على الطاقة الكهربائية خلال ساعات الذروة الشتوية يصل إلى نحو 48 ألف ميجاوات، بينما يبلغ الإنتاج المحلي نحو 27 ألف ميجاوات، مما يجبر العراق على الاعتماد على الواردات لسد العجز.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت، أمس، أن تدفق الغاز من إيران توقف بسبب إغلاق بعض وحدات التوليد وتخفيف الأحمال عن وحدات أخرى.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن انقطاع إمدادات الغاز الإيراني أدى إلى خسارة شبكة الكهرباء في البلاد لما بين 4000 إلى 4500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

وأضاف البيان أن الجانب الإيراني «أرسل برقية أشعر فيها وزارة الكهرباء بتوقف ضخ الغاز بشكل كامل لظروف طارئة».

وتمد إيران العراق بما بين الثلث و40 في المئة من احتياجاته من الغاز والكهرباء.

وفي آذار، ألغت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بالدفع لإيران مقابل الكهرباء. وجاءت هذه الخطوة ضمن حملة «أقصى ضغط» التي شنها ترامب على طهران.

