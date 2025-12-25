الرئيس بزشكيان يرعى تدشين مركز لمعالجة النفط غربي كارون

وتعد وحدة المعالجة المركزية (CTEP) واحدة من أكبر وحدات المعالجة المركزية للبلاد، وبنية تحتية استراتيجية لشركة النفط الوطنية الايرانية في حقول غربي كارون، وقد صُممت ونُفذت بهدف ايجاد السعة المستدامة للمعالجة ونقل وتثبيت النفط الخام في حقل "ازادكان الجنوبي" وسائر الحقول المجاورة.

ويشكل المشروع حلقة الوصل لمراحل الانتاج والتطوير غربي كارون، ويضطلع بدور جوهري في الانتاج الحمائي والمستدام للنفط من الحقول المشتركة. ويعد هذا المشروع، المسار الرئيس لمعالجة النفط ونقله غربي كارون.

ويركز المشروع الذي يُنفذ على ارض مساحتها 70 هكتارا على ثلاثة محاور هي: "معالجة وإزالة الاملاح عن النفط الخام" و "جمع وتقوية الغازات المصاحبة للنفط" و "إدارة وتكرير مياه الصرف الناتجة والحقن المجدد". والهدف النهائي للمشروع، هو الوصول إلى سعة مستدامة للمعالجة تصل الى 320 الف برميل يوميا وفي المرحلة الرئيسية في حقل ازادكان الجنوبي.