الجمارك العراقیة تعلن استقبال أول شحنة ترانزيت ايرانية متجهة للكويت

وذكرت الهيئة في بيان، أنها استقبلت امس الثلاثاء، أول شحنة ترانزيت دولية قادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر منفذ شلمجة الحدودي (جنوب غرب ایران)، والمتجهة إلى دولة الكويت مرورًا بمنفذ سفوان وذلك ضمن نظام التير (TIR) وباستخدام أنظمة التتبع والقفل الإلكتروني المعتمدة دوليًا.

وأضاف المصدر ذاته : إن هذا الحدث يُعد نقلة ستراتيجية نوعية في مسار تطوير عمل الترانزيت داخل العراق، بعد تفعيل هذا الخط الحيوي المهم، لما له من أثر مباشر في تعزيز انسيابية حركة البضائع ورفع كفاءة الأمن الجمركي وتقليل زمن وكلفة النقل، بما ينسجم مع المعايير الدولية لاتفاقية (TIR) ويعزز تنافسية الممرات العراقية.

وأكد المدير العام للهيئة العامة للجمارك العراقية، بحسب البيان : إن هذا الإنجاز يمثل ثمرة لنهج إداري إصلاحي واضح يهدف إلى تحديث الإجراءات الجمركية وتبني الحلول الرقمية الذكية (في العراق)؛ مشددًا على أن "الهيئة ماضية في تحويل العراق إلى عقدة ترانزيت إقليمية فاعلة تربط دول الجوار وتخدم سلاسل الإمداد الدولية بثقة وأمان".

