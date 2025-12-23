بغداد تعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، ما تسبب بخسارة 4000–4500 ميغاوات من القدرة الإنتاجية وتأثر ساعات التجهيز.

وأكدت الوزارة أنها فعّلت الوقود المحلي البديل بالتنسيق مع وزارة النفط، وأن الإنتاج ما زال تحت السيطرة رغم نقص الغاز، مع استعدادات لمواجهة ذروة الأحمال الشتوية.

كما كشف مسؤول حكومي، أنّ العراق بدأ منذ أذار/مارس 2025، البحث عن بدائل للغاز الإيراني لتقليل الاعتماد عليه، في ظل توجه حكومي لتنويع مصادر الطاقة، علماً بأن إمدادات إيران تشكل نحو ثلث احتياجات العراق من الطاقة.

