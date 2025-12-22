شركة إيرانية تحقق أرقاما قياسية في إنتاج الغاز من حقل بارس الجنوبي

وقامت هذه الشركة الايرانية بتشغيل 13 بئرا جديدة، منها 4 ضمن مشروع إنفيل، و 9 آبار تطويرية في المراحل 11 و 13 و 14، مما ساهم في تعويض الانخفاض الطبيعي للإنتاج وضمان استقرار استخراج الغاز من هذا الحقل المشترك.

بحسب هذا التقریر، ففي عام 2025 م تم إجراء أعمال الصيانة الشاملة لـ 35 منصة بحرية في الحقل المشترك بارس الجنوبي في غضون 179 يوما؛ وقد رافق هذا العمل استهلاك حوالي 160 ألف ساعة عمل حیث أن تقليل زمن الصيانة الشاملة أدى إلى زيادة وقدرها 1.5 مليار متر مكعب في استخراج الغاز وتسليم ما يعادل 21 مليون متر مكعب غاز إضافي يوميا إلى الشبكة الوطنية؛ وهو إنجاز يعد رقما قياسيا بارزا من منظور الكفاءة التشغيلية.

كما ورد في هذا التقرير، أن المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي تواصل عملها حاليا بواسطة 9 آبار، حيث ارتفع الإنتاج اليومي من 12 مليون متر مكعب إلى أكثر من 22 مليون متر مكعب خلال الفترة بين أيلول/سبتمبر 2024 م وأيلول/سبتمبر 2025 م؛ ما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 80 بالمائة في استخراج الغاز من هذا الحقل الحدودي، ويعتبر هذا الارتفاع في الإنتاج الى جانب تعزيز الطاقة الإنتاجية للغاز، خطوة مهمة للحفاظ على مصالح البلاد الوطنية في حقل بارس المشترك.

