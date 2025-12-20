انخفاض واردات ایران من منتجات الصلب بنسبة 36%

و أظهر تقرير نشرته "جمعية منتجي الصلب الإيرانية"، إحصاءات واردات سلسلة الصلب في البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى (21 آذار/مارس الى 21 تشرين الثاني/نوفمبر) من عام 2025.

وبناء على هذه الإحصاءات، وانخفاض الواردات، فقد بلغت قيمة واردات البلاد من منتجات الصلب المختلفة ما يقارب 650 مليون دولار أمريكي.

كما يظهر هذا التقرير جليا انخفاض واردات منتجات الحديد والصلب خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، والتي شكلت صفائح الصلب أكثر من 93% منها، بواقع 42% من حيث الحجم و36% من حيث القيمة، وهو ما يُعدّ مؤشرا ايجابيا.

