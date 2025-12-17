عقد أول اجتماع للوفد الاقتصادي والتجاري الإيراني في أوزبكستان

وعُقد الاجتماع الأول للوفد الاقتصادي والتجاري لمحافظة مازندران ( شمال ایران) في سفارة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة في أوزبكستان، بحضور السفير الإیرانی لدی طشقند ومحافظ مازندران "مهدي يونسي رستمي"، ونحو 100 مستثمر وناشط اقتصادي.

وقال محافظ مازندران الیوم الأربعاء للناشطين الاقتصاديين الأوزبكيين في هذا الاجتماع : "إن الاجتماع فرصة لعرض القدرات الاقتصادية والتعبير عن مشاكل نشطاء القطاع الخاص من أجل تسهيل مسار التعاون الاقتصادي بين محافظة مازندران وأوزبكستان".

وأضاف "مهدي يونسي رستمي": "لدى الوفد التجاري من محافظة مازندران عدة برامج خلال هذه الزیارة، بما في ذلك عقد اجتماعات مع مستثمري القطاع الخاص في طشقند ومحافظة فرغانة ثالث أكبر محافظة في أوزبكستان".

وتابع قائلاً: "الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات هو تطوير العلاقات الثنائية، وتحديد فرص الاستثمار، وإنشاء منصات مشتركة في مجالات الزراعة والتجارة والسياحة".

