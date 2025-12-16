إيران تدعو كبار المسؤولين التجاريين من سبع دول للمشاركة في معرض أوراسيا إكسبو

وشارك "كاظم جلالي" في الاجتماع التنسيقي لمعرض "أوراسيا إكسبو" الرابع والاجتماع رفيع المستوى حول التعاون التجاري والاقتصادي بين إيران وأوراسيا، والذي عُقد مساء أمس الاثنين بالسفارة الإيرانية في موسكو بمشاركة أكثر من 50 ناشطا اقتصاديا من روسيا.

ودعا جلالي خلال کلمته في المراسم نشطاء اقتصاديين من روسيا ودول أخرى في منطقة أوراسيا، والدول المجاورة لإيران، لحضور هذا الحدث الاقتصادي.

وفي إشارة إلى الاجتماع بين رئیس الجمهوریة "مسعود بزشکیان" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين" على هامش المؤتمر الدولي للسلام والثقة في عشق آباد وكذلك زيارة وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" إلى موسكو، وصف السفير الإيراني لدى روسيا هذه المحادثات بأنها علامة على تحرك البلدين نحو تعزيز علاقاتهما، وشدد على ضرورة أن يلعب النشطاء الاقتصاديون دوراً في تطوير التبادلات التجارية.

وتابع جلالي حديثه بالإشارة إلى الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها إيران لتحسين العلاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من خلال عضويتها بصفة مراقب في هذا الاتحاد. ووصف تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين بأنه إطار قانوني لتوسيع علاقات طهران مع الدول الأعضاء الخمس في هذا الاتحاد.

یتبع..