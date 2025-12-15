الحكومة الايرانية تصادق على الخطوط العريضة لمشروع قانون الموزانة العامة للعام القادم

وافاد تقرير صادر عن رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية، انه في هذا الاجماع الذي عقد بعد ظهر الأحد، تم بالإضافة إلى اقتراح الأعضاء للمسائل التنفيذية، عرضًا كاملاً لميزانية عام 1405، بما في ذلك تفاصيل وخصائص ومبالغ إيرادات ونفقات الدولة للعام المقبل، وذلك من قِبل هيئة التخطيط والميزانية، ثم وافق مجلس الوزراء على الخطوط العريضة لميزانية العام المقبل.

كما تمت الموافقة على اللائحة التنفيذية للفقرة (ب) من المادة (19) المتعلقة بإزالة العوائق الإنتاجية.

وجرى استعراض عدد من القرارات الحكومية التي اخذت عليها هيئة تطبيق القوانين في مجلس الشورى الإسلامي، مآخذ وأُجريت عليها التعديلات اللازمة.

وفي جزء آخر من اجتماع اليوم، قدم رئيس هيئة التخطيط والميزانية تقريرًا شاملاً عن تطبيق نظام بطاقة الوقود، وعن التنسيق والإدارة الرشيدة التي تم تنفيذها في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، شكر الرئيس بزشكيان جميع المشاركين في تنفيذ هذه الخطة، قائلاً: "سيتم إنفاق عائدات تنفيذ خطة إصلاح أسعار الوقود بالكامل، بنسبة 100%، لتحسين معيشة المواطنين، وبالتأكيد، لن يُنفق أو يُخصص أي ريال من هذه الخطة لأي جهة حكومية أخرى".

