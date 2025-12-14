بيانات الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا إيرانيا في نوفمبر
معرف الأخبار : 1727741
أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط خام إيراني في نوفمبر/ تشرين الثاني وقبل عام، بحسب "رويترز".
وأشارت البيانات أيضا إلى أن كوريا الجنوبية، خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت ما مجموعه 10.8 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 11.3 مليون طن جرى استيرادها قبل عام.
وستنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية، وهي شركة تديرها الدولة، البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضي في وقت لاحق من ديسمبر/ كانون الأول.
وبيانات الشركة هي المعيار داخل القطاع فيما يتعلق بواردات كوريا الجنوبية من النفط.