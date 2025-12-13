نمو صادرات إيران إلى كازاخستان بنسبة 26%

ويُظهر استعراض بيانات التجارة بين إيران وكازاخستان نموًا ملحوظًا في صادرات إيران إلى كازاخستان خلال العام الماضي، مسجلةً زيادة بنسبة 27%؛ وهو نمو يعكس تعزيز العلاقات التجارية بين طهران وأستانا في آسيا الوسطى.

ويشير التقرير إلى أن حصة إيران من الصادرات إلى كازاخستان تُقدر بنحو 0.48% من إجمالي صادرات البلاد، بينما تُقدر حصة إيران من سوق الاستيراد الكازاخستاني بنحو 0.33%؛ وهو رقم، وإن كان لا يزال محدودًا، إلا أنه يحمل إمكانات كبيرة للتحسين.

بحسب الإحصاءات المنشورة، تشمل أهم صادرات إيران إلى كازاخستان المنتجات الزراعية، والمنتجات البلاستيكية، والمعادن، والمنتجات الصناعية الأساسية. ويُظهر هذا التنوع في المنتجات الدور المتنامي الذي تلعبه إيران في تلبية الاحتياجات الأساسية والصناعية للسوق الكازاخستانية.

ويرى الخبراء أن التركيز على تصدير السلع الثقيلة والأقل تكلفة من حيث النقل، وإنشاء شبكة مشتركة للمستودعات والتوزيع في مدينتي ألماتي وأستانا، بالإضافة إلى تطوير اتفاقيات نقدية ثنائية واستخدام عملات ثالثة كاليوان، من شأنه أن يُرسي الأساس لزيادة حصة إيران في السوق الكازاخستانية.

تجدر الإشارة إلى أن دراسة اتجاهات الصادرات الإيرانية إلى كازاخستان استندت إلى بيانات عامي 1402 و1403، ونظرًا لعدم اكتمال إحصاءات عام 1404، لم تُدرج بيانات هذا العام في المقارنة.

endNewsMessage1