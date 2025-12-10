حجم ترانزیت السلع عبر الحدود البریة الایرانیة بلغ 11 ملیون طن

وقال جواد هدايتي في تصريح له اليوم الاربعاء في هذا الصدد: "تم نقل هذا الحجم من ترانزيت السلع عبر أكثر من 496 ألف رحلة لأسطول النقل الدولي للبضائع".

وأضاف: "خلال الفترة نفسها، تم نقل أكثر من 8 ملايين و824 ألف طن من البضائع المصدرة عبر 370 ألفًا و309 رحلات، وأكثر من مليون و686 ألف طن من البضائع المستوردة عبر 76 ألفًا و666 رحلة لأسطول نقل البضائع".

وأكد المدير العام لمكتب الترانزيت والنقل الدولي التابع لمنظمة الطرق والنقل البري، في إشارة إلى القدرات الحالية في مجال النقل والتجارة الدولية مع الدول المجاورة، أن حجم البضائع المصدرة من حدود البلاد البرية يدل على قدرات شبكة النقل الدولية على توسيع التفاعلات الاقتصادية.

