اجتماع اللجنة الاقتصادية الإيرانية القطرية المشتركة يُعقد في طهران يناير القادم

هنأ وزير الطاقة الايراني في الرسالة بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، وقال في جانب من الرسالة: في العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة قطر، نشهد فترةً مميزة من التفاعل البناء والثقة المتبادلة والتعاون المتنامي.

وقد وفّرت القواسم الثقافية والدينية والتاريخية المشتركة، والجوار في الخليج الفارسي، والتعاون المستمر في مجال التجارة، والتنسيق السياسي والأمني بين البلدين أساسًا متينًا لتطوير العلاقات على المستوى الاستراتيجي بين البلدين.

واضاف: تعكس الزيارة التي قام بها الدكتور بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى قطر وكذلك زيارة الشيخ تميم آل ثاني، أمير قطر، إلى إيران ، عمق العلاقات بين البلدين واتساع نطاقها.

وتابع: في هذا الصدد، شهد التبادل التجاري بين البلدين نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، من 200 مليون دولار قبل عامين إلى 310 ملايين دولار في العام الماضي، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 168 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس)، بزيادة قدرها 18% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي هذا النمو في العلاقات التجارية نتيجةً لحرص قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقطر على تعميق هذه العلاقات.

واضاف: رغم أن العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر في مستوى جيد، إلا أننا نعتقد أن هناك إمكانيات واسعة ومجالات تعاون متعددة، ونأمل أن نتمكن، بجهود مسؤولي البلدين والأهداف المرسومة، من زيادة حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية.

وقال: من المقرر، إن شاء الله، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، عقد الدورة الحادية عشرة للجنة التعاون المشتركة بين البلدين في طهران يناير العام القادم، ونأمل أن تفتح آفاقًا جديدة للعلاقات بين البلدين.

واردف: اليوم واكثر من اي وقت مضى، يحتاج العالم إلى تعاون إقليمي، ومبادرات مشتركة، وتوظيف الطاقات البشرية والاقتصادية من أجل مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا واستدامة.

وختم: تُعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بثقة استعدادها لتوسيع نطاق التعاون الشامل مع حكومة وشعب قطر في جميع المجالات المُتفق عليها.

