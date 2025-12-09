وزير الطاقة الإيراني: أصبح لدينا القدرة على تلقيح السحب الباردة والدافئة في جميع فصول السنة

جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، اليوم الثلاثاء، حيث أكد أيضا وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، على أن "منظمة تنمية واستثمار تقنيات مياه الجو الحديثة"، هي نتاج إرادة وطنية بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات المتخصصة، بهدف بناء قدرة وطنية في رصد الجو، وتطوير التقنيات الحديثة، واستثمار مياه الجو علميا وعمليا، وليس فقط تنفيذ عمليات التلقيح او الاستمطار (Rainmaking/Cloud seeding).

وأشار إلى أن الوزارة في انشائها لهذه المنظمة، سلكت أربعة مسارات رئيسية، وهي : أولا، رصد وتقييم الظروف الجوية عبر تطوير شبكة رادارات الأرصاد ونُظم النمذجة. ثانيا، التطوير العلمي والتكنولوجي، بما في ذلك تصنيع مولدات أرضية متطورة، ومشاعل احتراق محلية (local burning flares)، ومواد تلقيح باردة وساخنة، وطائرات مسيرة متخصصة بالتعاون مع شركات المعرفة.

وفي هذا السياق تابع : ثالثا، إنشاء بنية تحتية وطنية تشمل 12 قاعدة متخصصة لرصد الجو، وتحديث أنظمة الاستشعار الجوي. وأما رابع مسير فهو بناء نظام مالي مستدام لدعم هذه المشاريع، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف أن إيران تمتلك اليوم رغم محدودية الموارد، واحدة من أفضل أنظمة رصد الجو في المنطقة، ودعا جميع الخبراء والجهات القادرة إلى التعاون، قائلا: "باب الوزارة مفتوح أمام كل من يملك اقتراحا أو تقنية فعّالة. "

وأكد أن أولويات الوزارة تبقى حل أزمة المياه وعدم التوازن في الطاقة، لكنها تسعى جاهدة لتفعيل إمكاناتها في مجال إدارة موارد الجو وتعزيز مرونة البلاد أمام التغيرات المناخية.

