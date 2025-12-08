متحدثة الحكومة الايرانية: الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تسير بخطوات مدروسة وهادئة ومنطقية

وأكدت مهاجراني، في لقاء مع الناشطين الاقتصاديين في محافظة كرمان (جنوب شرق ايران) عُقد في غرفة تجارة المحافظة مساء الاثنين، أن الاستماع إلى أصوات المعنيين هو واجب أصيل على المتحدثة، وقالت: على الرغم من صعوبة ظروف البلاد، إلا أن القطاع الخاص يبذل تضحيات في هذا الوضع الصعب.

وأضافت: إن استمرارية الأعمال التجارية هذه الأيام هو المعنى الحقيقي للتضحية، ولا يمكن لأحد تجاهل هذا الجهد.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، في إشارة إلى كثرة زيارات العمل الأخيرة لها: أقترح أن يحضر عدد من ممثلي الناشطين الاقتصاديين إلى مكتبي خلال الأسبوعين المقبلين، بالتنسيق مع رئيس غرفة تجارة كرمان، لتصنيف القضايا، وجعلها قابلة للمتابعة.

وأكدت مهاجراني: يجب دراسة العديد من المخاوف بدقة وخبرة.

وأشارت أيضًا إلى ضرورة الإصلاحات الاقتصادية، وأضافت: يجب على الحكومة المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية بهدوء وعقلانية.

وأكدت أننا جميعًا نعلم ما يجلبه التضخم الذي يتجاوز 40% على طاولة الشعب، وتابعت: ان اتخاذ أي قرار متسرع قد يزيد الوضع سوءًا، لذا يجب أن تكون خطوات الإصلاح مدروسة.

endNewsMessage1