وزیر النفط: ایران ارض الفرص الذهبیة للاستثمار

والتقى وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، وزير الصناعة البيلاروسي أندريه كوزنيتسوف يوم الاثنين ؛ وناقش معه تطوير التعاون المشترك في مجالات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات.

وأشار إلى إمكانيات التعاون المناسبة للبلدين في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الطاقة، وقال: إن إيران أرضٌ الفرص الذهبية للاستثمار، لا سيما في قطاع النفط والغاز، ولكي تتمكن الدول الصديقة من الاستفادة من هذه الفرصة، فقد صممنا وأعددنا سلةً من العقود، لا سيما في قطاع المنبع، والتي لديها القدرة على خلق فرصةٍ مربحةٍ للجانبين.

من جانبه ، أكد وزير الصناعة البيلاروسي أندريه كوزنيتسوف أيضا على متابعة التعاون السابق بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه هي زيارته الأولى إلى إيران وأنه شعر بالارتياح، وقال: "نحن مستعدون لتطوير التعاون في جميع المجالات، وخاصة البتروكيماويات وتصدير المنتجات والمحفزات إلى بيلاروسيا".

