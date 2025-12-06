توسع ملحوظ للاستثمارات العراقیة في إیران: من العقار إلى الطاقة

أشار الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، جهانبخش سنجابي شیرازي في تصريح لوكالة إيلنا إلى توسع ملحوظ في استثمارات العراقيين داخل إيران خلال السنوات العشر الأخيرة. أكد أن العراقيين أصبحوا في مقدمة الأجانب من حيث شراء العقارات، كما دخلوا مجالات السياحة، والطاقة، والصناعات الصغيرة.

العقار: المجال الرئيسي

أوضح سنجابي أن الاستثمارات العقارية تحتل المركز الأول، حيث سجل العراقيون أعلى نسبة من شراء العقارات بين الأجانب. يتم شراء الشقق والأراضي والوحدات التجارية، إلى جانب استثمارات في مشاريع بناء خاصة للزوار في مدن رئيسية مثل مشهد، قم، طهران، أرومية وكیش.

السياحة والقطاع الطبي

صرف العراقیون اهتمامهم أيضاً نحو السياحة الدينية والصحية. يشاركون في بناء الفنادق ودور الضيافة، ويستثمرون في مجالات العلاج التجميلي وعلاجات الإخصاب في بعض المدن. يُعتبر المرضى العراقيون من أكبر مجموعات السياح في مجالات العلاج في إيران.

إيران كمستثمر رئيسي في العراق

تعتبر إيران من القوى الاقتصادية الرئيسية في العراق، خاصة في مجال الطاقة، حيث تصدر الكهرباء والغاز. كما تشارك الشركات الإيرانية في مشاريع البناء والطرق وشبكات المياه.

الشركات الإيرانية في العراق

من أبرز الشركات الإيرانية العاملة في العراق: صانير، مپنا، خاتم، كیسیون، وجهاد نصر، والتي تنشط في مجالات البناء والطاقة. كما زادت الصناعات الإيرانية حضورها في سوق السلع الاستهلاكية.

