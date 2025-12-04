ایران افضل طریق لنقل البضائع من الصین الى اوروبا

واشار نقي زادة الى الاتفاق السداسي السككي الاخير بين ايران والصين واوزبكستان وتركيا وتركمانستان وكازاخستان بمدينة اسطنبول التركية قائلا ان اجتماعا عقد في الصيف الماضي في بكين حول تطوير ممر الشرق نحو الغرب عن طريق ايران بمشاركة ممثلي هذه الدول.

واضاف ان هذه الدول اتفقت على تطبيق تعريفة موحدة وكذلك خفض الفترة الزمنية لحركة القطارات في سبيل تفعيل الفرع الجنوبي لممر الشرق غرب.

واكد ان الهدف من الدبلوماسية السككية وهذه الاتفاقات والاجتماعات في بكين والاسبوع الماضي في اسطنبول يتمثل في تفعيل الفرع الجنوبي لممر الشرق غرب.

واوضح انه تم خلال اجتماعات بكين واسطنيول الاتفاق على تطبيق تعريفات موحدة ومشتركة من قبل الدول الست المذكورة ما سيؤدي الى خفض تكاليف النقل السككي في هذا المسار.

واضاف نقي زاده ان الاتفاق الاخر هو بخصوص خفض الفترة الزمنية لحركة القطارات وتقرر انجاز تنسيق، لكي تمر الشحنات عبر دول المسار في اقل فترة زمنية ممكنة.

واكد انه وفقا للاتفاق، فاننا سنشهد عبور قطارات الترانزيت من الصين باتجاه اوروبا عبر ايران.