إيران ومجموعة دي-8 تحققان تبادلاً تجارياً بقيمة 22 مليار دولار

وصرّح محمد علي دهقان دهنوي خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8) في القاهرة: “بفضل مواردها الغنية وسكانها الشباب وموقعها الاستراتيجي، تتمتع منظمة الدول الثماني النامية (D-8) بقدرة فريدة على أن تصبح مركزًا اقتصاديًا مؤثرًا على الساحة الدولية”.

وأضاف: “يتطلب تحقيق ذلك تقاربًا أكبر، لا سيما من خلال توسيع التجارة البينية ضمن إطار اتفاقية تجارة تفضيلية فعّالة”.

ووفقًا لمنظمة تنمية التجارة، أكد نائب وزير التجارة، سمت، أن “العلاقات التجارية بين إيران وأعضاء مجموعة الدول الثماني النامية (D-8) نمت بأكثر من 150% خلال السنوات الخمس الماضية، ووصلت إلى 22 مليار دولار. ورغم أن هذا الرقم يشير إلى قدرة تجارية كبيرة بين أعضاء المجموعة، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن المستوى المنشود. لذلك، ندعو جميع الدول الأعضاء إلى بذل جهود جادة لتنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية وتفعيلها بالكامل”.

أشار دهقان دهنوي إلى أن جمهورية إيران الإسلامية طبّقت اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8) منذ عام 2016. ومع ذلك، ولأسباب منها محدودية التنازلات الجمركية، وقوائم المنتجات القديمة، والإجراءات المعقدة المتعلقة بشهادات المنشأ، أحجم التجار عن استخدامها.

وأضاف نائب وزير الصناعة والتجارة : “نقترح توسيع نطاق تغطية التنازلات لتشمل المنتجات التجارية الرئيسية، وتسهيل إجراءات تنفيذ الاتفاقية”.

وأضاف: “يمكن أن تكون اتفاقية التجارة التفضيلية المُحسّنة حجر أساس قيّم لتحقيق تكامل اقتصادي أعمق”.

