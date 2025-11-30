تجارة ایران الخارجیة تتجاوز 76.5 ملیار دولار

ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن مصلحة الجمارك الوطنية، بأن حجم التجارة الخارجية لإيران (إجمالي الصادرات والواردات) بلغ منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 131 مليون و54 ألف طن من البضائع المختلفة بقيمة 76 مليار و537 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 9.38 بالمائة في القيمة وزيادة بنسبة 1.53 بالمائة في الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب ما ورد في هذا التقرير، خلال هذه الفترة تم تصدير 105 ملايين و231 ألف طن من البضائع المتنوعة بقيمة 36 مليار و997 مليون دولار إلى مختلف دول العالم بزيادة قدرها 1.17 بالمائة في الوزن وانخفاض 3.48 بالمائة في القيمة.

وبحسب التقرير، تم استيراد 25 مليون و823 ألف طن من البضائع بقيمة 39 مليار و540 مليون دولار إلى البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3 بالمائة في الوزن وانخفاض بنسبة 14.29 بالمائة في القيمة.

endNewsMessage1