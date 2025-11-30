انطلاق عمليات حفر الآبار التطويرية في حقل "بلال" جنوب الخليج الفارسي

وأعتبر بورد في تصريح له أمس السبت، بدء عمليات الحفر داخل حقل بلال يعد محطة مفصلية في مجال تطوير سعة إنتاج الغاز داخل البلاد، كما يضطلع بدور مؤثر في خفض اختلال التوازن على صعيد الطاقة؛ مبينا أن دخول المشروع حيز التنفيذ بالفعل يمثل انطلاقة جديدة للجهود الفنية والهندسية المحلية نحو تعزيز مرونة شبكات الطاقة الوطنية.

وأشاد المدير العام لشركة النفط الإيرانية، بدعم وزير النفط والتنسيق الوثيق بين شركة النفط والغاز الايرانية "بارس" ومجموعة "بترو بارس"؛ واصفا التقدم الحاصل بانه يعكس انسجاما بنّاء بين الجهة المالكة والمقاول.

ولفت هذا المسؤول إلى، أن التوازي بين عمليات الحفر وبناء المنصة وتنفيذ خطوط الأنابيب ضمن هذا المشروع، يدل على القدرات الفنية والخبرات الإدارية المحلية، وأن الاجراءات ذات الصلة تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار "بورد" إلى، أن التقدم في عمليات الحفر والتركيب يدفع بمشروع تطوير الحقل "بلال" نحو مرحلة الجهوزية النهائية ودخول خط الإنتاج.

علما بأن حقل "بلال" يقع في الخط الحدودي المشترك بين إيران وقطر، على بعد 30 كيلومترا جنوب شرقي حقل بارس الجنوبي و 90 كيلومترا جنوب غرب جزيرة لاوان، في مياه الخليج الفارسي.

