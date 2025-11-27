وزیر الداخلیة: تطویر التعاون مع الدول الجارة سیاسة ایران الحاسمة

واضاف مؤمني وهو يتحدث امام الملتقى الدولي لفرص الاستثمارات في اردبيل (شمال غرب) ان محافظة اردبيل الحدودية سيتم تحويلها في هذا الاطار الى قطب جديد للاستثمارات والتجارة الاقليمية.

واشار الى اقامة الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي (اكو) في طهران بعد 10 سنوات من التوقف قائلا ان ايران وبمبادرتها استطاعت تفعيل التعاون الاقليمي وان الدول الاعضاء تتنافس اليوم من اجل استضافة الدورة التالية.

واكد دعم الحكومة للاستثمارات وقال ان رئيس الجمهورية يؤكد في جميع الجلسات على تفويض المحافظين الصلاحيات التامة مطمئنا المستثمرين ان الطريق معبد امامهم للعمل.

واضاف ان محافظة اردبيل تملك حدودا مشتركة طويلة مع دول الجوار فضلا عن جمارك نشطة ومنطقة تجارية وصناعية حرة ومنطقة اقتصادية خاصة، اضافة الى امتلاكها مطارين في اردبيل وبارس اباد ما يجعل من هذه المحافظة نقطة مهمة لتطوير التجارة.

endNewsMessage1