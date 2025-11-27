إيران تنضم بالإجماع إلى مجلس إدارة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)

وإنضمت جمهورية إيران الإسلامية إلى عضوية مجلس إدارة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالاجماع.

يلعب الفريق الاستشاري للأونكتاد دورًا محوريًا في بناء القدرات في مجال الاقتصاد الكلي والتجارة الدولية للدول النامية، وبصفته الذراع الفكري والاستشاري لهذه الهيئة الأممية المتخصصة، فإنه يضطلع بدور في صياغة النهج والبرامج ومقترحات السياسات لدعم التجارة المتوازنة والتنمية الاقتصادية.

وبحسب الخطة، سيكون مجلس الإدارة الجديد مسؤولاً عن توجيه أنشطة المجموعة الاستشارية للأونكتاد لعام 2026، وتوفر عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجلس فرصة للمشاركة في عمليات التشاور وصنع القرار المتعلقة بالتجارة الدولية والتنمية، وخاصة بشأن القضايا المتعلقة بمصالح وأولويات البلدان النامية.

endNewsMessage1