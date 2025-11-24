طهران وإسلام آباد تسرعان تطبیق اتفاقیة التجارة الحرة

جاء ذلك في تصريح ادلى به محمد مدثر تيبو في رسالة وجهها الاحد عن تطورات واعدة فيما يتعلق باستغلال الإمكانات التجارية لإيران وباكستان، والتي نوقشت خلال اللقاءات الثنائية الأخيرة.

وقال: أن الجانبين يُسرّعان تطبيق اتفاقية التجارة الحرة ، وأن آلية المقايضة ستُفعّل قريباً.

وأضاف السفير الباكستاني: يتوجه وفد إيراني مؤلف من 12 عضواً إلى باكستان للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات الغذائية والزراعية، الذي سيُعقد في كراتشي ابتداءً من يوم الثلاثاء . وسيرافق مستشار التجارة والاستثمار في السفارة الباكستانية الممثلين الإيرانيين في هذه الرحلة.

وقال: "تعمل الفرق الإيرانية والباكستانية المعنية بشكل وثيق لتسهيل تجارة الترانزيت لمصدري البلدين".

وصرح محمد مدثر قائلاً: "تتطلع إيران إلى مشاركة مسؤولي غرف التجارة الباكستانية في معرض "إيران مود" (Iran Mode) الدولي الثالث عشر، الذي سيُعقد في طهران في الفترة من 2 إلى 5 يناير 2026. ونشجع رجال الأعمال الباكستانيين على المشاركة في هذا المنتدى".

واختتم السفير الباكستاني في طهران حديثه قائلاً: "يعمل الجانبان أيضًا على تحسين التسهيلات الحدودية لزيادة التجارة المتبادلة".

وأعلن وزير التجارة الباكستاني، في أوائل نوفمبر من هذا العام، خلال اجتماع مع السفير الإيراني في إسلام آباد، أن نص اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية إيران الإسلامية قيد المراجعة الداخلية، وسيتم تقديمه قريبًا إلى مجلس الوزراء الباكستاني للموافقة عليه. وقال: "نسعى إلى زيادة تبادل الوفود رفيعة المستوى بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة".

