اطلاق خط قطار طهران - إسلام أباد - اسطنبول

وعقد اليوم في إسلام آباد اجتماع لمراجعة مشاريع السكك الحديدية، برئاسة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، ووزير السكك الحديدية حنيف عباسي وكبار المسؤولين في الوزارات المعنية.

وأمر رئيس الوزراء الباكستاني بتسريع الإجراءات المالية والقانونية لتحسين منظومة السكك الحديدية في البلاد والمشاركة في مشاريع الربط الإقليمي والدولي.

وتم الإعلان عن استئناف تشغيل قطار الحاويات إسلام آباد - طهران - إسطنبول اعتبارًا من ديسمبر من هذا العام وخلال زيارة وزيرة الطرق وبناء المدن فرزانه صادق الشهر الماضي إلى إسلام آباد واجتماعها المشترك مع وزراء النقل والتجارة والسكك الحديدية في باكستان.

ووقع نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية والرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإيرانية ورئيس السكك الحديدية الباكستانية على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية الباكستانية الثانية والعشرين الذي عقد في طهران أواخر سبتمبر/أيلول من العام الجاري، مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع التعاون الثنائي في قطاع السكك الحديدية، من أجل تعزيز دبلوماسية السكك الحديدية وزيادة العلاقات الاقتصادية والنقلية بين البلدين.

