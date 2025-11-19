البضائع الإيرانية تشكل 20% من السوق العراقي

وأوضح ال إسحاق أن العراق يعدّ أهم الوجهات التجارية للصادرات الإيرانية، وقد استقطب حصة كبيرة من الصادرات على مدى السنوات الماضية، وما زال يتمتع بإمكانات نمو عالية.

وأشار إلى أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين بلغ رسميا نحو 12 مليار دولار، وبشكل غير رسمي نحو 15 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأضاف أن الصادرات إلى الصين تتركز عادة على المواد الخام والمنتجات الأولية مثل خام الحديد والبتروكيماويات، بينما تتركز الصادرات إلى العراق على السلع الاستهلاكية النهائية، إلى جانب خدمات الكهرباء والغاز والخدمات الهندسية والفنية، مشيراً إلى أن هذه البضائع تشكّل نحو 20% من السوق العراقي.

