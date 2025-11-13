ایران اکبر مصدّر للتمور فی العالم

واضاف اليوم الخميس ان ايران وبتصديرها 430 الف طن تمور سنويا، تعد اكبر مورّد للتمور في العالم، وتاتي بعدها العربية السعودية بتصدير 390 ألف طن والامارات بـ 330 الف طن.

واوضح ان قيمة صادرات التمور الايرانية تقدرت بنحو 430 مليون دولار.

وتابع محمد زاده ان التمور الايرانية المصدرة تذهب الى كل من الهند وباكستان وتركيا والامارات العربية المتحدة وافغانستان وكازاخستان والصين والعراق وروسيا.

وقال في جانب اخر انه يتم انتاج نحو 9 ملايين طن تمور سنويا حول العالم، ومن هذه النسبة، يتم استهلاك 7 ملايين طن في البلدان المنتجة للتمور ويتم تداول مليونين فقط في التجارة العالمية.

وتابع أن الدول العشر الاوائل في انتاج التمور هي: ايران ومصر والعربية السعودية والجزائر وباكستان والعراق والسودان والامارات وسلطنة عمان وتونس.