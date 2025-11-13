قاليباف يُبلغ الحكومة بقانون إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية

ونقلًا عن دائرة شؤون القوانين في مجلس الشورى الإسلامي، ابلغ محمد باقر قاليباف، الحكومة بأربعة قوانين في رسالة إلى الرئيس مسعود بزشكيان، وفقًا للمادة 123 من الدستور.

ويُعد "قانون تعديل الفقرة "أ" من المادة (58) من قانون البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية" أحد القوانين المُبلغ عنها والمتعلقة بإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية.

كما أبلغ رئيس مجلس الشورى الإسلامي، رئيس الجمهورية بـ"قانون حماية الإيرانيين في الخارج"، الذي يتكون من 16 مادة و11 ملاحظة، للتنفيذ.

وفقًا للمادة الثانية من هذا القانون، تُلزم الحكومة بتسهيل استقطاب الإيرانيين في الخارج، ممن يُعتبرون، وفقًا لتعريف الوثيقة الاستراتيجية للبلاد، نخبًا علميةً ومواهبٍ واعدة، إلى المراكز التعليمية والبحثية، والشركات والمؤسسات المعرفية، والهيئات التنفيذية الأخرى، وذلك في إطار القوانين واللوائح ذات الصلة.

كما أن "قانون قائمة القوانين والقرارات الباطلة في مجال المضحين (المحاربين القدامى)" هو قانون آخر أبلغه رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى رئيس الجمهورية، والذي يُلغي 138 قرارًا قانونيًا في مجال المحاربين القدامى اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وأبلغ قاليباف، رئيس الجمهورية "قانون تفسير المادة (24) من قانون تنظيم وواجبات وانتخابات المجالس البلدية الإسلامية في البلاد وانتخاب رؤساء البلديات والقرى".

