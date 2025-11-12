صفقة الـ5 مليارات دولار.. إيران تطرق بوابة آسيا الوسطى عبر أوزبكستان

وخلال زيارة وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، سيد محمد أتاباك، إلى طشقند في 10 نوفمبر 2025، التقى نظيريه الأوزبكيين في مجالي التعدين والاستثمار، بالإضافة إلى رئيس الوزراء عبد الله أريبوف وعدد من كبار المسؤولين.

وتوصل الجانبان إلى تفاهمات تهدف إلى تطوير مشاريع صناعية مشتركة، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون في مجالات إنتاج الصلب والتكنولوجيا المعدنية.

وخلال اجتماعه مع رجال الأعمال الإيرانيين في العاصمة الأوزبكية، أشار أتاباك إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين ارتفع بنسبة 58% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدًا أن هذا النمو "غير كافٍ"، داعيًا إلى إزالة العقبات في مجالات النقل والجمارك وتسريع توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين.

كما ناقش الجانبان خفض الرسوم الجمركية وتبسيط التعريفات التجارية، في حين يستعد الوزير الإيراني للتفاوض على اتفاقية جديدة تشمل مجالات أوسع مع وزراء الاقتصاد والاستثمار في أوزبكستان.

endNewsMessage1