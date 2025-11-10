تانكر تراكرز: صادرات النفط الإيرانية تقفز إلى أعلى مستوى منذ سبع سنوات

أعلنت مؤسسة دولية لتتبع ناقلات النفط أن صادرات إيران من النفط الخام بلغت في سبتمبر/أيلول 2025 نحو مليوني برميل يومياً، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد خلال السنوات السبع الماضية.

وذكرت مؤسسة «تانكر تراكرز» على منصة X أن صادرات النفط الإيرانية وصلت في سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق منذ منتصف عام 2018، مشيرةً إلى أن هذا الارتفاع يأتي رغم إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على إيران في أواخر سبتمبر 2025.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون قد توقعوا أن تؤدي عودة العقوبات الأممية إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية، خصوصاً إلى الأسواق الآسيوية مثل الصين، غير أن البيانات الجديدة تؤكد صحة تقييمات الخبراء والمسؤولين الإيرانيين الذين شددوا سابقاً على أن العقوبات الجديدة لن تؤثر في تدفق صادرات النفط.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير النفط الإيراني، محسن باك‌نجاد، قوله الأسبوع الماضي إن عودة العقوبات الأممية لن تفرض ضغوطاً جديدة على صادرات النفط الإيرانية، مؤكداً أن بلاده تمكنت من تجاوز بعضٍ من أقسى العقوبات الأميركية المفروضة على قطاعها النفطي.

وكان مجلس الأمن قد أعاد في أواخر سبتمبر الماضي تطبيق ستة قرارات عقابية متصلة بالبرنامج النووي الإيراني كانت قد رُفعت بموجب اتفاق عام 2015، وتركز هذه العقوبات على الأفراد والمعدات المرتبطة بالأنشطة النووية، إلى جانب تقييد تجارة الأسلحة.

