صادرات النفط الإيرانية إلى الصين تصل إلى مستويات قياسية رغم العقوبات الأمريكية

لم تمضِ ثلاثة أسابيع على تسجيل صادرات النفط الإيرانية رقماً قياسياً جديداً، حتى أعلنت شركة "تانكر تراكس" لتتبع شحنات النفط عن زيادة إضافية بمقدار 200 ألف برميل يومياً.

فقد وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى نحو 2.3 مليون برميل يومياً خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وهو رقم غير مسبوق منذ العام الذي انسحبت فيه الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وكان المحلل النفطي همايون فلكشاهي قد صرح في أواخر أكتوبر/تشرين الأول بأن مبيعات النفط الإيرانية بلغت حينها 2.1 مليون برميل يومياً، وهو ما اعتُبر رقمًا قياسيًا جديداً لإيران.

وتخضع إيران حالياً لأشد العقوبات النفطية الأمريكية، التي كان من المفترض أن تقلص صادراتها النفطية إلى الصفر، إلا أن ناقلات النفط الإيرانية تواصل الإبحار بحرية حول العالم، وفقًا لتصريحات مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في الولايات المتحدة.

