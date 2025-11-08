بعد توقف دام 12 عامًا… إيران والكويت تعقدان اجتماعًا لإعادة إحياء التعاون التجاري

ووفقًا لموقع «إكوايران»، استمر الاجتماع ثلاثة أيام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة الكويتية، واختتم بتوقيع السيدة مروة بداح الجعيدان، نائبة وزير التجارة والصناعة الكويتي، والسيد محمد دهقان دهنوي، نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، على الوثيقة النهائية للاجتماع.

وحضر مراسم الختام السفير الإيراني في الكويت محمد توتونجي وعدد من المسؤولين عن الجمارك والموانئ في كلا البلدين.

وفي كلمتها الختامية، أوضحت الجعيدان أن المحادثات ركزت على تأمين الأمن الغذائي وسلامة المواد الغذائية لضمان استدامة سلسلة التوريد وتعزيز سلامة البضائع المتبادلة، كما شملت تطوير التعاون في القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والنقل البري والجوي والبحري.

وخلال الاجتماع، تم وضع خارطة طريق لإحياء التعاون التجاري، وأكد الطرفان على توسيع التعاون الصناعي، التدريب المهني، وتبادل الخبرات في تطوير الموارد البشرية الماهرة.

ويشير حجم التجارة بين إيران والكويت إلى أهمية هذا التعاون؛ ففي 2021 بلغت صادرات إيران إلى الكويت 3.5 مليون طن، وارتفعت إلى 5.5 مليون طن في 2022، و4.5 مليون طن في 2023، و4 ملايين طن في 2024، بينما بلغت في النصف الأول من 2021 نحو 1.7 مليون طن.

وعلى الجانب الآخر، بلغت واردات إيران من الكويت على التوالي 8,110 طن، 5,579 طن، 5,370 طن، 9,417 طن، و2,565 طن في النصف الأول من العام.

أما من حيث القيمة، فقد سجلت الصادرات زيادة بنسبة 27٪ في 2022 مقارنة بعام 2021، وزيادة طفيفة بنسبة 3٪ في 2023، وارتفاعًا بنسبة 23٪ في 2024 مقارنة بالعام السابق.

وشملت المنتجات الرئيسية للصادرات الأسمنت، الحجر الجيري، والمنتجات الوسيطة من الصلب، فيما تضمنت الواردات المطاط، المنتجات السيراميكية للبناء، الرافعات، المولدات، والورق والكرتون.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاجتماع وإعادة إحياء التعاون التجاري بين إيران والكويت في تعزيز أداء الصادرات خلال النصف الثاني من العام.

