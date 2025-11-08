وصول أول قطار شحن روسي إلى إيران بعد 13 يوما من السفر

وجاء في بيان البعثة التجارية الروسية فى إيران: "هذا مرحلة مهمة في تطوير الخدمات اللوجستية على طول ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.. انطلق القطار المُكوّن من 62 عربة محملة بلب الكبريتات من موقع اختبار السكك الحديدية الشمالية على طول الطريق الشرقى للممر، ووصل إلى ميناء أبرين الجاف في رحلة استمرت 13 يومًا".

وأشارت إلى أن الشحنة المتجهة إلى أبرين تُمثل استمرارا لجهود شركة السكك الحديدية الروسية اللوجستية الرامية إلى إيجاد وتعزيز حلول لوجستية متكاملة ضمن ممر الشمال والجنوب، ونقلت البعثة التجارية عن أوليغ بولييف الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الروسية اللوجستية قوله: "تُمثل هذه الشحنة تطبيقًا عمليًا لتركيزنا الاستراتيجي على تطوير واختبار مسارات لوجستية جديدة وخدمات منتظمة قائمة على ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب".

وأشارت البعثة التجارية إلى أن ميناء أبرين هو مركز لوجستي حديث متعدد الوسائط يقع عند تقاطع ممرات السكك الحديدية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب في إيران ويمثل أكبر مشروع لوجستي في إيران تم إطلاقه في مايو 2025، ويصل تدريجيًا إلى طاقته الاستيعابية المخطط لها، ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، تقع نقطة انطلاق القطار على بُعد 900 كيلومتر شمال موسكو، وتستغرق الرحلة 12 يوما عبر روسيا وكازاخستان وتركمانستان وصولا إلى إيران.

endNewsMessage1