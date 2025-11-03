إیران تعلن استمرار تصدیر الغاز إلى العراق دون قیود

وقال توكلي، في تصريح لوكالة أنباء إيرانية على هامش فعالية "التحول الرقمي في صناعة الغاز"، إن إمدادات الغاز إلى الصناعات ومحطات الكهرباء والمنازل تجري حالياً من دون أي قيود، مشيراً إلى أن عقود تزويد الصناعات بالغاز تم تنظيمها وفق احتياجات الاستهلاك، ولمدة تتراوح بين 4 إلى 8 أشهر.

وأضاف أن كميات الغاز المحقونة في الشبكة شهدت زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن جميع أعمال الصيانة الأساسية أُنجزت في مواعيدها، وأن مخازن الغاز سجلت نمواً بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، ما يجعل وضعها في حالة جيدة.

وأشار توكلي إلى وجود تنسيق كامل بين مختلف قطاعات الحكومة، موضحاً أن وزارة النفط شكلت لجنة مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين إمدادات مستقرة من الغاز خلال فصل الشتاء، وأن أجواء التعاون بين الأجهزة التنفيذية إيجابية للغاية.

كما أكد أن كميات الغاز المسلّمة لمحطات الطاقة تتجاوز حالياً الالتزامات المحددة، وأن شبكة الغاز الوطنية تعمل في وضع مستقر وآمن.

وفي رده على سؤال حول صادرات الغاز، أوضح توكلي أن المفاوضات بين إيران وروسيا، وكذلك بين إيران وتركيا، ما زالت مستمرة، مضيفاً أن صادرات الغاز إلى العراق تسير بشكل منتظم ولم تتعرض لأي توقف.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في منتصف اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن بلاده تعتزم إنهاء اعتمادها على الغاز الإيراني الذي تبلغ قيمته نحو 4 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2028، في إطار خطة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

