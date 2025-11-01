بدء تشغيل البئر الرابعة في حقل بارس الجنوبي لزيادة إنتاج الغاز الإيراني

وقال شبير نبوي، مدير مشروع حفر الآبار في حقل بارس الجنوبي، قوله إن البئر الرابعة في المرحلة الحدودية 19 دخلت مرحلة الإنتاج بعد حفرها حتى عمق يقارب أربعة آلاف متر. وأضاف أن البئر الإنتاجية السادسة في المنصة SPD19B، التي نفذتها شركة الحفر الشمالية الوطنية، رفعت بدورها الطاقة الإنتاجية الإجمالية بنفس المعدل.

وأشار نبوي إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية جرى تشغيل أربع آبار جديدة، ما زاد إنتاج الغاز بنحو سبعة ملايين متر مكعب يوميًا، لافتًا إلى أن العمل جارٍ لحفر أربع آبار إضافية قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح التقرير أن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية لحقل بارس الجنوبي المشترك عبر حفر 35 بئرًا جديدة في 17 منصة غازية، الأمر الذي سيضيف نحو 36 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز إلى إنتاج إيران عند اكتمال المشروع.

endNewsMessage1