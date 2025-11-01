الرئیس بزشکیان يؤكد على تسريع جمع غازات الشعلة

وطلب الرئیس "بزشکیان" اليوم السبت خلال "مراسم توقيع عقد أكبر مشروع لجمع غازات الشعلة في البلاد" من الشركات الخاصة المشاركة في المشروع طرح أي مشاكل تواجهها أثناء عملية تنفيذ المشروع حتى يمكن متابعتها بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بغض النظر عن البيروقراطية الإدارية.

وستنفذ الحكومة الإیرانیة الحالیة 12 عقدا لبيع وجمع غازات الشعلة في مدن آغاجاري، وکجساران، ومسجد سليمان، وأهواز على مدى 18 شهرا بهدف حماية الأصول الوطنية، والحد من التلوث البيئي، والمساهمة في معالجة اختلالات الطاقة، وتوفير منصة لاستثمارات القطاع الخاص.

وأكد رئيس الجمهوریة ضرورة تقليص مدة تنفيذ هذا المشروع والذي یبلغ 18 شهرا. وقال إن هذه الغازات ثروة وطنية، ويجب أن لا نضيع يوماً واحدا لمنع هدرها.

وأكد الرئیس "بزشکیان" أنه يجب علينا إزالة العوائق أمام القطاع الخاص، قائلا: یمكننا أن نتخذ خطوة كبيرة نحو تحسين المؤشرات البيئية والحفاظ على صحة الشعب الإيراني، وتحقیق الإنجازات الاقتصادية من خلال جمع غازات الشعلة.

