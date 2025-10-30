مسؤول إيراني: واشنطن حذّرت الهند من البقاء في ميناء تشابهار والهنود يرضخون للضغوط الأميركية

وأوضح دانشمند، في تصريحات لوكالة «إيلنا» الإيرانية، أن الهند وعدت منذ نحو عشر سنوات بالمشاركة في تطوير ميناء الشهيد بهشتي في تشابهار، لكنها «لم تُنفذ عملياً أي خطوات ملموسة حتى الآن».

وأضاف: «يبدو أن الأميركيين طلبوا من الهند مغادرة ميناء تشابهار، ومن الواضح أن الهنود يتجاوبون مع ذلك، لأن شركاءهم التجاريين الرئيسيين هم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنهم يفضلون التضحية بتجارة محدودة مع إيران من أجل الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية الكبرى».

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لضعف أداء المشغل الهندي في الميناء هو غياب المناطق اللوجستية الخلفية (الارتدادية) المتصلة بالميناء، موضحاً أن «هذه المناطق لا ترتبط حالياً بشبكات السكك الحديدية والطرق المؤدية إلى الحدود، وهو ما يعرقل نقل البضائع إلى آسيا الوسطى وروسيا».

وتابع قائلاً: «الطرق المتاحة حالياً هي طرق محلية وغير مهيأة للنقل التجاري الواسع، وخلال السنوات الماضية لم يتم تطوير البنية التحتية الخلفية واللوجستية في المنطقة».

وأكد دانشمند أن «الجانب الهندي قام جزئياً بتوريد بعض المعدات لميناء الشهيد بهشتي، لكن حتى مع وجود أحدث الرافعات والمعدات، فإن غياب البنية التحتية الخلفية يعني أن الميناء سيظل شبه معطل، إذ إن البضائع لن تتدفق بالقدر المطلوب».

وأوضح أن «القدرة التشغيلية الاسمية للميناء تبلغ نحو 10 ملايين طن سنوياً، غير أن الاستخدام الفعلي لا يتجاوز مليوني طن فقط، أي أن ثمانية ملايين طن من طاقته ما زالت غير مستغلة».

وأضاف أن «الميناء ليس مجرد ساحة لتخزين البضائع، بل يجب أن يكون مركز عبور ونقل فعّال، وهذا يتطلب وجود مناطق خلفية متكاملة».

وختم بالقول: «ليس كل أرض مُمهدة قرب البحر تصلح لتكون ميناءً؛ فالمشغّل ليس العامل الأهم في مرفأ بطاقة 10 ملايين طن، بل الأهم هو حركة البضائع. ففي حين تمر عبر الموانئ الإيرانية الأخرى أكثر من 160 مليون طن من البضائع سنوياً، فإن تشغيل مليوني طن فقط في تشابهار يُعد رقماً ضئيلاً للغاية».

